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В Москве выявили 24 030 случаев заражения коронавирусом за сутки

Всего в столице с начала пандемии выявили более 2,3 млн случаев

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 24 030 против 26 488 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в воскресенье.

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В относительном выражении прирост составил 1,04%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 333 934 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 77 против 76 днем ранее, до 38 887. Количество случаев выздоровления в Москве увеличилось на 5 025, до 1 956 577.

В Московской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло за сутки на 11 434 против 10 725 днем ранее.

Всего с начала пандемии в области выявили 749 444 случая заражения. Количество случаев выздоровления в Подмосковье увеличилось на 1 764, до 624 754, число умерших - на 36, до 13 292.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 17 833 против 14 939 днем ранее.

Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 009 031 случай заражения. Количество случаев выздоровления в Санкт-Петербурге увеличилось на 1 337, до 854 771, число умерших - на 65, до 29 841.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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