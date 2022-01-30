Мосгордума готова рассмотреть предложение увековечить память Леонида Куравлева

Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Очень серьезно болел он. Врачи делали все что можно. И давно он чувствовал себя не очень хорошо. Мы все это знаем. Пока предложений [увековечить память Куравлева] не поступало. Он человек достойный, но надо подождать. Предложение поступит от Союза кинематографистов, от друзей, представителей думы. Все это, конечно, мы рассмотрим. Он, конечно, достоин всего, а когда поступит предложение, можно будет сказать, как", - сказал Герасимов.