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Умер Леонид Куравлев

Мосгордума готова рассмотреть предложение увековечить память Леонида Куравлева

Артист умер 30 января в возрасте 85 лет

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Московская городская дума готова рассмотреть обращение об увековечении памяти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, который умер в воскресенье в возрасте 85 лет.

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Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Очень серьезно болел он. Врачи делали все что можно. И давно он чувствовал себя не очень хорошо. Мы все это знаем. Пока предложений [увековечить память Куравлева] не поступало. Он человек достойный, но надо подождать. Предложение поступит от Союза кинематографистов, от друзей, представителей думы. Все это, конечно, мы рассмотрим. Он, конечно, достоин всего, а когда поступит предложение, можно будет сказать, как", - сказал Герасимов.

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РоссияКуравлев, Леонид ВячеславовичУмер Леонид Куравлев
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