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Власти Дагестана проверят компетентность управленцев

Для этого создадут специальную комиссию

МАХАЧКАЛА, 30 января. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют определить степень пригодности и компетентности управленцев. Для этого будет создана специальная комиссия, об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы региона.

"Необходимо пересмотреть подходы к организации труда, в том числе в кадровой политике - прекратить назначение некомпетентных людей на должности. В ближайший месяц мы создадим кадровую комиссию и будем определять степень пригодности и компетентности управленцев", - цитирует пресс-служба главу региона Сергея Меликова.

В пресс-службе отметили, что в регионе будет вестись работа и по сокращению количества безработных. По данным за 2021 год таких в регионе около 34 тыс. Наиболее актуальна данная проблема среди молодого населения.

"Необходимо изменить систему таким образом, чтобы более динамично развиваться по решению данной проблемы. А для этого мы должны вести учет. Опираясь на статистику, проводить анализ, вести плановую, а не хаотичную работу",- отметил Меликов.

По данным министерства труда и соцразвития региона, в Дагестане за 2021 год уровень безработных сократился в три раза - со 106 до 34 тыс. человек. В республике задействован новый механизм стимулирования работодателей при найме безработных граждан путем субсидирования за счет федеральных средств на сумму 32,3 млн рублей, благодаря чему было трудоустроено 926 граждан.

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