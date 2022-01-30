Светлана Дружинина выразила соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлева

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Актриса театра и кино, кинорежиссер, народная артистка РФ Светлана Дружинина выразила соболезнования в связи с уходом из жизни народного артиста РСФСР Леонида Куравлева, назвав его прекрасным артистом и надежным партнером на площадке.

Леонид Куравлев умер после тяжелой болезни на 86-м году жизни, сообщили ТАСС в воскресенье в Союзе кинематографистов РФ.

"Это был очень хороший человек, прекраснейшей артист. Слава и популярность его была заслуженной. При этом он был достаточно скромен, он был интроверт, он не любил шумных, больших, отчаянных компаний. Он любил одну женщину, был ей всегда верен. И на рабочей площадке, когда мы с ним учились, это был самый надежный партнер", - сказала Светлана Дружинина ТАСС.

"Он был верным другом и партнером. Светлая память прекрасному артисту, прекрасному человеку Леониду Куравлеву!" - добавила собеседница агентства.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. Он поступил на актерское отделение ВГИКа со второй попытки, учился в мастерской педагога Бориса Бибикова. После окончания вуза Куравлев поступил на работу в труппу Театра-студии киноактера (ныне Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова), где служил до 1992 года.

За годы творчества Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием - "Живет такой парень" (1964 г.) Василия Шукшина, "Золотой теленок" (1968 г.) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973 г.) и "Опасно для жизни!" (1985 г.) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975 г.) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982 г.) Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" (1995 г.) Владимира Меньшова.