Гинцбург не уверен, что "омикрон" станет финальной стадией пандемии

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Данные исследований свидетельствуют о том, что ревакцинированные вакциной "Спутник Лайт" в течение трех месяцев имеют 100%-ную защиту против заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"75% вакцинированных ["Спутником V"] содержат вируснейтрализующие антитела к омикрон-штамму. Если же взять сыворотку от людей, которые были бустированы "Спутником Лайт", то в течение трех месяцев после бустирования 100% людей имело вируснейтрализующие антитела", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать "омикрон" последним штаммом коронавируса, Гинцбург ответил, что не уверен, что на этом пандемия закончится. "Не берусь утверждать, что это финальная стадия [пандемии коронавируса], это было бы совершенно неправильно. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19. Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит", - заключил он.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 82 регионах РФ.