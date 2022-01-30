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Пандемия COVID-19
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Минпросвещения не намерено переводить все школы РФ на удаленку из-за ковида

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Минпросвещения не планирует переводить все российские школы на удаленку из-за ковида, регионы будут принимать решение о формате обучения самостоятельно, исходя из эпидемиологической обстановки, заявил глава министерства Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

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"Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы - это их право - принимают локально соответствующие решения", - сообщил Кравцов.

По последним данным Минпросвещения, карантинные меры из-за ковида введены в 188 школах (0,48% от общего числа) в 43 регионах РФ.

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Кравцов, Сергей СергеевичРоссияПандемия COVID-19
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