Челябинские власти заявили, что область нуждается в 1 тыс. специалистов в здравоохранении

ЧЕЛЯБИНСК, 30 января. /ТАСС/. Потребность Челябинской области в специалистах в сфере здравоохранения составляет 1 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в эфире телеканала "Россия-24" .

"Какая самая главная проблема, я вам отвечу, что кадры. Нам нужны 1 тыс. человек для того, чтобы полностью закрыть потребность в нашем здравоохранении", - ответил Текслер на вопрос, с какими проблемами в первичном звене регион сталкивается во время пандемии коронавируса.

Согласно информации властей Челябинской области, всего в системе здравоохранения региона работают около 10 тыс. врачей и около 26 тыс. фельдшеров и медсестер. Имеется дефицит, в частности, терапевтов, педиатров, врачей общей практики.

По данным Минздрава Челябинской области на 30 января, всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 165 300 случаев коронавируса (плюс 3 223 новых подтверждений за последние сутки). Всего 144 255 пациентов выздоровели, за все время от последствий коронавирусной инфекции умерли 6 473 человека, из них десять за минувшие сутки.

С 30 октября в области действует система QR-кодов для посещения торговых центров, точек обслуживания населения, магазинов с торговой площадью более 400 кв. м. С 3 ноября QR-код необходим для участия в массовых мероприятиях. Также в регионе действуют обязательный масочный режим, соблюдение социального дистанцирования, усиление санитарных правил.