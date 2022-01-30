Полиция задержала подозреваемого в осквернении кладбища на юго-востоке Казахстана

НУР-СУЛТАН, 30 января. /ТАСС/. Сотрудники департамента полиции Алма-Атинской области Казахстана задержали мужчину, который подозревается в осквернении православного кладбища в городе Уштобе. Об этом сообщил в воскресенье новостной портал zakon.kz.

В субботу президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву разыскать вандалов, осквернивших православное кладбище. На видео, распространенном в социальных сетях, видно, что на кладбище с могил сорваны кресты, сломаны ограды и венки.

По данным портала, задержанным оказался 34-летний мужчина, который страдает психическим расстройством. В настоящее время решается вопрос о направлении его в психоневрологический диспансер. Мать подозреваемого попросила прощения у общественности за действия сына.

В результате инцидента, который произошел 16 января, оказались повреждены 14 могил.