Эксперт: инфицированный "омикроном" человек может стать заразным уже через несколько часов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. После инфицирования "омикроном" человек может стать заразным уже через несколько часов, тогда как при заражении предыдущими штаммами коронавируса для этого требовалось 3-4 дня. Об этом рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

"Самое неприятное, что из-за его быстрого размножения вы уже можете стать распространителем вируса, не через 3-4 дня после заражения, а уже к вечеру", - сказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Семенов также отметил, что "омикрон" быстрее других штаммов выводится из организма. По его словам, это происходит примерно за неделю.

Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой "омикрон", обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 82 регионах РФ.