Глава РАН отметил, что снижение смертности от "омикрона" внушает оптимизм

"Рост заболеваемости в России, да и в мире, идет на фоне снижения смертности, а это означает, что это в подавляющем большинстве случаев не тяжелая форма. Это внушает оптимизм, потому что коронавирус становится похожим на некоторые сезонные заболевания, в том числе ОРВИ. И если мы поголовным вакцинированием сумеем свести число тяжелых случаев к минимуму, это станет ответом на вопрос нашего дальнейшего поведения - то есть должна быть регулярная вакцинация, максимально полная", - сказал он ТАСС.

По его словам, среди коллег и знакомых главы РАН "многие с положительным тестом ПЦР, но нет тяжелых случаев".

"Температура подержится один - два дня и все. В то же время я не хочу говорить о том, что это заболевание протекает совсем бесследно, потому это что вопрос изучения, какие следы оставляем "омикрон" в организме. В то же время я не вижу предмета для какой-то паники", - сказал академик.

Президент РАН отметил, что "нет никаких гарантий "что после "омикрона" появится иммунитет к другим потенциальным штаммам коронавируса, но пока мы видим, что ситуация на самом деле гораздо спокойная, чем ранее".

Число подтвержденных за неделю случаев заражения коронавирусом в России примерно вдвое превысило показатель предыдущих семи дней, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба. При этом смертность из-за новой инфекции продолжила снижение и достигла минимума с конца июня 2021 года.