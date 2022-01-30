Минобрнауки учредит стипендию для студентов - победителей международных олимпиад

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования России планирует учредить стипендию для поощрения студентов - победителей международных олимпиад. Об этом в воскресенье заявил глава ведомства Валерий Фальков в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

"Честно сказать, мы стараемся. Мы хотим учредить соответствующую стипендию. Она будет достойная, поверьте", - сказал он.

Ранее в ходе встречи президента России Владимира Путина со студентами ведущих отечественных вузов, которая прошла в режиме видеоконференции во вторник, соответствующий вопрос поднял один из участников. Президент попросил своего помощника Андрея Фурсенко и министра науки и высшего образования Валерия Фалькова проработать вопрос о поощрении студентов - победителей международных олимпиад, призвав их "не жадничать".