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Умер Леонид Куравлев

Российские телеканалы поменяли сетки вещания в связи со смертью Леонида Куравлева

В частности, Первый канал покажет документальный фильм памяти актера

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Крупнейшие федеральные телеканалы поменяли сетки вещания в связи со смертью народного артиста РСФСР Леонида Куравлева.

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Как сообщили в Союзе кинематографистов РФ в воскресенье, Куравлев умер в возрасте 85 лет.

"Сегодня в 16:10 у нас в эфире документальный фильм "Памяти Леонида Куравлева", - сказали ТАСС в пресс-службе Первого канала.

"Россия-1" покажет программу "Белая студия" с легендарным артистом, следом в эфир выйдет "Памяти Леонида Куравлева. Фильм "Живет такой парень", - сказали ТАСС в пресс-службе вещателя.

Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве. За годы творчества Леонид Куравлев сыграл более 200 ролей. Среди наиболее известных фильмов с его участием "Живет такой парень" (1964) Василия Шукшина, "Золотой теленок" (1968) Михаила Швейцера, "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) и "Опасно для жизни!" (1985) Леонида Гайдая, "Афоня" (1975) Георгия Данелии, "Ищите женщину" (1982) Аллы Суриковой, "Ширли-мырли" (1995) Владимира Меньшова.

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РоссияУмер Леонид Куравлев
Умер Леонид Куравлев
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