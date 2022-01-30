Судья и прокурор в Петербурге не могли попасть на заседание из-за снежных завалов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Судья Колпинского районного суда в Петербурге вместе с секретарем и прокурором не могли попасть на заседание в здание учреждения из-за снежных завалов перед ним. Суд должен был принимать решение об избрании меры пресечения задержанному гражданину в виде заключения под стражу, сообщили в воскресенье в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"У судьи Колпинского районного суда г. Санкт-Петербурга возникли проблемы при проходе на работу для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. К суду не подойти из-за снега. Судье, секретарю, прокурору не пройти. Конвою не проехать", - говорится в сообщении объединенной пресс-службы.

Участники заседания не могли попасть в здание Колпинского районного суда около часа. Как отметили в пресс-службе, после звонков председателя суда в администрацию муниципального образования Колпино, ответственную за уборку снега на объекте, на место прибыли представители коммунальных служб и расчистили снежные завалы перед судом.