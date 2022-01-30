Прокурор Москвы заявил о необходимости генетической регистрации мигрантов

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Прокурор Москвы Денис Попов считает, что необходимо проводить генетическую регистрацию мигрантов.

В интервью "Российской газете" он рассказал, что часто выдворяемые из России мигранты меняют на родине паспорт и возвращаются. "Кардинально изменить эту ситуацию сможет только геномная регистрация всех трудовых мигрантов, приезжающих в Москву. Это, кстати, позволит раскрыть и многие нераскрытые преступления прошлых лет", - сказал Попов.

Прокурор Москвы уточнил, что в прошлом году было выявлено 800 таких случаев. В качестве примера он привел одного из иностранцев, которого в России осуждали трижды. Каждый раз он получал минимальный срок, поскольку не считался рецидивистом.

"Сейчас далеко не все мигранты, нарушившие и нарушающие закон, депортируются из России. Например, в 2021 году по материалам столичной полиции лишь в отношении 24 иностранцев были приняты решения о признании нежелательным их пребывания в России. В то же время прокуратура Москвы во взаимодействии с УФСБ по Москве и Московской области подготовила и направила в столичный главк полиции список из порядка 600 иностранных граждан для их депортации. Все они совершали противоправные деяния", - сообщил Попов в интервью.

Также за прошлый год в Москве зарегистрировано 95 преступлений об организации незаконной миграции, 1 654 - о фиктивной регистрации и постановке на учет. С регистрационного учета по месту жительства и по месту пребывания снято более 3,5 тыс. человек, фиктивно зарегистрированных в городе.