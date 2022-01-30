Подлинность "екатеринбургских останков" окончательно подтверждена экспертизами

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Вся совокупность экспертиз, проведенных в рамках современного расследования убийства царской семьи Романовых, подтвердила подлинность "екатеринбургских останков", на сегодняшний день все исследования завершены. Об этом заявила старший следователь по особо важным делам при председателе СК России, генерал-майор юстиции Марина Молодцова в документальном фильме "Дело Романовых. Следствием установлено", премьера которого прошла на Первом канале.

"На сегодняшний день закончены все исследования, направленные на идентификацию данных людей, останки которых были обнаружены. Выводы современного следствия совпали с выводами историко-архивной экспертизы о том, что в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева в городе Екатеринбурге были расстреляны император Николай Второй, его супруга Александра Федоровна, четверо их дочерей - Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, их сын Алексей и те лица, которые остались им верными до конца. В захоронениях 1991 года и 2007 года находятся останки именно лиц, расстрелянных в ночь на 17 июля 1918 года в доме Ипатьева", - сказала Молодцова.

Она подчеркнула, что эти выводы "основываются на результатах и совокупности всех проведенных по делу экспертиз".

В ночь на 17 июля 1918 года император Николай II, императрица Александра Федоровна, их дети и приближенные были расстреляны в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева, а их тела вывезены за город. В 1979 году под Екатеринбургом, в районе Старой Коптяковской дороги, - так называемом Поросенковом логу, - было обнаружено место предполагаемого захоронения останков царской семьи, однако тогда этот факт не стал достоянием общественности. Официальное вскрытие могилы было проведено только в 1991 году, внутри обнаружили останки девяти человек. Второе захоронение с останками еще двух человек обнаружили только в 2007 году недалеко от места первого захоронения.

Следствие, проведенное в 1990-х годах, пришло к выводу о подлинности "екатеринбургских останков", и в 1998 году они были захоронены в усыпальнице Романовых в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Однако Русская православная церковь тогда не признала результаты расследования, поскольку не получила ответов на ряд вопросов, осталась без удовлетворения и ее просьба о проведении дополнительных экспертиз. В 2000 г. Николай II и члены царской семьи были причислены Церковью к лику святых в чине страстотерпцев.

В сентябре 2015 года СК РФ возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. Была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. Новое расследование велось во взаимодействии с представителями Русской церкви, которая создала собственную комиссию по изучению результатов экспертиз. В РПЦ неоднократно заявляли, что последнее слово в вопросе признания Церковью подлинности "екатеринбургских останков" остается за Архиерейским собором, который, предположительно, состоится в мае этого года.