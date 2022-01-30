Сугробы в Москве из-за циклона "Надя" могут вырасти почти до рекордных значений

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Высота сугробов в Москве из-за циклона "Надя" ко вторнику может достичь 50 см, что близко к рекордным значениям 1956 года, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, погода в Центральной России начнет портиться вечером воскресенья. В столичном регионе в ближайшие сутки выпадет до 4 мм осадков, видимость местами будет ухудшаться до 1 км.

"Наступающий североатлантический циклон "Надя" будет капризнее своей предшественницы "Марии" и принесет снега вдвое больше. <...> За двое суток выпадет около 10 мм осадков, что составляет 1/4 от месячной нормы. Такие снегопады, безусловно, оставят заметный след, и сугробы в столице впервые вырастут до 50-52 см, что близко к рекордному 1956 году, когда в эти дни высота снежного покрова составляла 56 см", - написал Тишковец в воскресенье на своей странице в Instagram.

Как отметил эксперт, центр атмосферного вихря достигнет столицы в ночь на вторник, из-за чего снегопады усилятся. Осадки ослабнут к середине недели, а к субботе должны прекратиться.

В пятницу столичный регион оказался под влиянием циклона "Мария", который в воскресенье сменит "Надя". Желтый уровень опасности из-за снега и обледенения будет действовать в Москве и Подмосковье до 09:00 понедельника.