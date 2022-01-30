В перешедших в юрисдикцию РПЦ приходах в Африке совершили первую литургию

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Африканские священнослужители, перешедшие в образованный Патриарший экзархат Русской православной церкви, совершили вместе с русскими клириками первую божественную литургию в Африке, это произошло на юге континента. Об этом сообщил в воскресенье Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид.

"По благословению Патриаршего экзарха Африки, митрополита Клинского Леонида, в Западнокенийском благочинии Южно-Африканской епархии совершена первая литургия. В храме святого вмч. Пантелеимона селения Эбуаянгу собрались 24 африканских священника Русской православной церкви из районов Какамега и Вихига. Вместе с иереем Георгием Максимовым ими была соборно отслужена литургия на новом антиминсе Русской православной церкви", - написал митрополит Леонид в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что за богослужением поминались Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Патриарший экзарх Африки митрополит Леонид.

По словам экзарха, использовался новый перевод литургии святителя Иоанна Златоуста на язык народа суахили, сделанный с соблюдением русской традиции богослужения и исправлением многих несовершенств предыдущего перевода.

"После службы иерей Георгий преподнес в дар храму иконы, а также передал священникам и верующим домашние иконки, нательные кресты и специально изданные православные молитвословы на суахили. <...> Далее отец Георгий провел общее собрание духовенства. Обсуждались многочисленные вопросы, связанные с устроением церковной жизни. Священники и верующие выразили сердечную благодарность святейшему патриарху Кириллу и Священному синоду Русской православной церкви за создание Африканского экзархата Русской православной церкви", - добавил экзарх.

Священный синод РПЦ 29 декабря постановил образовать Патриарший экзархат Африки. Синод решил принять в юрисдикцию Московского патриархата 102 священнослужителя Александрийского патриархата из восьми стран Африки с их приходами после соответствующих прошений. В постановлении уточнялось, что это сделано по причине уклонения в раскол патриарха Александрийского Феодора, поминовения им за литургией главы так называемой Православной церкви Украины Епифания Думенко и совместного с ним служения.