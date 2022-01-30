В Гагаузской автономии Молдавии прошел митинг против повышения тарифов на энергоресурсы

КИШИНЕВ, 30 января. /ТАСС/. Общественники провели в воскресенье митинг в столице Гагаузской автономии Молдавии против повышения цен на энергоресурсы, который собрал несколько сотен человек. Акцию транслировал местный информационный портал Nokta.

"Мы собрались выразить свой протест в связи с ростом тарифов на газ, электроэнергию. Сегодня это неподъемные цены для населения", - открыл мероприятие общественный деятель Федор Добров.

Перед жителями города Комрат выступили также депутаты Народного собрания Гагаузии, которые подвергли жесткой критике работу президента страны Майи Санду и премьер-министра Натальи Гаврилицы. Гагаузские депутаты возложили на проевропейские власти вину за похолодание в отношениях с Россией, которая является главным поставщиком газа в Молдавию. По словам выступающих, Молдавия должна выстраивать с Москвой дружеские и партнерские отношения.

Участники митинга также выразили недовольство башканом (главой) Гагаузии Ириной Влах, которая является членом молдавского правительства. Они считают, что она должна жестче отстаивать позицию автономии в Кишиневе.

В субботу демонстрация против повышения тарифов прошла в Кишиневе. В ней приняли участие несколько сотен активистов оппозиционной партии "Гражданский конгресс". Они прошли по главному проспекту молдавской столицы с партийными флагами и транспарантами, скандируя "Энергомор стоп". Активисты провели пикеты у зданий парламента и правительства. Полиция им не препятствовала.

На прошлой неделе Национальное агентство по регулированию в энергетике разрешило поставщикам увеличить тарифы на газ и отопление, которые будут применяться с 1 января 2022 года. Так, стоимость газа для бытовых потребителей с учетом налога была увеличена с 11,01 лея до 15,18 лея за куб. м (с $0,6 до $0,8). Услуги централизованного отопления в Кишиневе подорожали с 1689 до 2169 леев (с $94 до $121) за Гкал без учета налога. Цена бензина марки A-95 превысила 23 лея ($1,2), а стоимость дизтоплива вплотную приблизилась к 20 леям ($1,1).