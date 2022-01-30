Полиция сообщила, что протесты в Оттаве проходят спокойно

"Большие толпы [протестующих] находились в течение ночи в центре города и активно контролировались полицией", - говорится в заявлении правоохранительных органов. В полиции отметили, что у правоохранителей было несколько перепалок с протестующими, "но эти ситуации повышенного риска были урегулированы и разрешились без задержаний". В управлении полиции добавили, что в Оттаве по-прежнему несут службу усиленные патрули.

По свидетельству корреспондента ТАСС, на 09:00 по местному времени (17:00 мск) в центре Оттавы находятся протестующие и их автомобили. Участников акции пока значительно меньше, чем в субботу. Они ведут себя мирно. В соцсетях сообщалось, что многие демонстранты будут проводить ночь в отелях и на специальных автомобильных стоянках на въезде в Оттаву, часть протестующих ночевала в своих машинах прямо в центре города.

Ранее корреспонденту ТАСС несколько участников акции заявили, что будут находится в городе до тех пор, пока власти не выполнят их требования по отмене всех ограничений, связанных с пандемией нового коронавируса.

Полиция Оттавы по-прежнему не сообщает о численности протестной акции. Днем в субботу, судя по заполненности людьми улиц в центре города, численность протестующих была сопоставима по численности с празднованием Дня Канады, когда в центре канадской столицы собираются до 50 тыс. человек. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей в субботу вечером по соображениям безопасности покинул свою столичную резиденцию.