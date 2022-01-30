Воронежский театр оперы и балета приостановил работу из-за ковида

ВОРОНЕЖ, 30 января. /ТАСС/. Единственный в Центральном Черноземье театр оперы и балета, расположенный в Воронеже, приостанавливает работу с 1 по 6 февраля из-за роста заболеваемости ковидом в регионе. Все спектакли перенесены на другие даты, сообщается в воскресенье на сайте Воронежского театр оперы и балета.

"С учетом критического роста в регионе заболеваемости коронавирусом, руководство Воронежского государственного театра оперы и балета приняло решение приостановить деятельность учреждения с 1 по 6 февраля 2022 года. Заявленные на этот период репертуарные спектакли театра переносятся", - говорится в сообщении.

Воронежский театр оперы и балета является единственным оперным театром в Центральном Черноземье, создан в 1931 году как театр музыкальной комедии, более чем за 80 лет в нем поставлено свыше 260 спектаклей. С 1965 года воронежский театр приглашал в балетную труппу лучших выпускников местного хореографического училища. В репертуаре театра 62 спектакля, в том числе 18 оперных, 27 - балетных, 17 оперетт.

В Воронежской области введены новые ограничительные меры из-за роста заболеваемости ковидом, в регионе с 5 января число ежесуточных заражений выросло почти в 12 раз - со 175 до 2 093. Всего с начала пандемии в Воронежской области выявлено 211 751 случай заражения коронавирусом, выздоровели 193 166 человек, более 10,2 тыс. умерли.

С мая 2020 года в общественном транспорте и торговых центрах действует масочный режим, людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция. Запрещена ночная работа заведений общепита, введены ковид-сертификаты, в театрах и музеях заполняемость залов не должна превышать 50%, спортивные мероприятия проводятся без зрителей.

В области планируется привить 80% взрослого населения, или 1 516 376 человек. Обязательная вакцинация введена для работников здравоохранения, образования, транспорта, обслуживания, ЖКХ и ряда других сфер деятельности. В настоящее время вакцинировано 1 338 892 человека, завершили вакцинацию 1 333 614 человек, что составляет почти 88% от плана.