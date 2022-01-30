Катар одобрил вакцинацию детей против коронавируса препаратом Pfizer

КАИР, 30 января. /ТАСС/. Власти Катара одобрили вакцинацию против коронавируса препаратом компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Об этом сообщается в воскресенье на странице министерства здравоохранения эмирата в Twitter.

"Минздрав Катара одобрил вакцинацию против [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 препаратом Pfizer - BioNTech для детей в возрасте от пяти до 11 лет. Родители, желающие сделать прививку своим детям, могут записаться на вакцинацию, которая начнется с 30 января", - подчеркивается в заявлении.

В нем также отмечается, что данное решение принято в соответствии с результатами последних исследований указанного препарата, которые "продемонстрировали безопасность и эффективность для данной возрастной категории". По информации ведомства, дети также находятся в зоне риска заражения коронавирусом. 16 января в эмирате от осложнений, связанных с COVID-19, умер трехнедельный ребенок.

По последним данным, в Катаре с населением 2,8 млн человек зарегистрировано 24 454 активных случая заражения коронавирусом, 312 539 пациентов уже выздоровели, 645 жителей умерли от последствий заражения.

В эмирате продолжается активная вакцинация населения от коронавируса, которая началась в декабре 2020 года. Число доз вакцин (включая бустерные), введенных жителям страны, по данным Минздрава, достигло уже 5 783 563.