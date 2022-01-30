Следствие установило, что Николай II и его семья были расстреляны в одно время

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Следствие по делу о гибели членов царской семьи Романовых полностью подтвердило тот факт, что все они были расстреляны в одно время в доме Ипатьева в Екатеринбурге, при этом слухи о том, что кто-то из членов семьи или окружения последнего российского императора все-таки спасся, оказались безосновательными. Об этом заявила старший следователь по особо важным делам при председателе СК России, генерал-майор юстиции Марина Молодцова в фильме "Дело Романовых. Следствием установлено", премьера которого прошла на Первом канале.

В ночь на 17 июля 1918 года император Николай II, императрица Александра Федоровна, их дети и приближенные были расстреляны в Екатеринбурге в подвале дома горного инженера Николая Ипатьева, а их тела вывезены за город.

"Есть мнение некоторых исследователей, что в такой маленькой комнате не могли бы поместиться 11 человек, которых расстреливали, и плюс к этому расстрельная команда. Но по воспоминаниям, по допросам свидетелей и очевидцев этого события, и участников этих событий мы знаем, как стояли члены семьи императора, приближенные их лица, и каким образом были расставлены члены расстрельной команды. Двери были при этом в комнату раскрыты, и в дверном проеме они стояли в два, а может быть, даже в три ряда", - сказала Молодцова.

Авторы фильма (руководитель проекта Александр Звягинцев, режиссер-постановщик Александр Архипов) показали, как стали свидетелями следственного эксперимента, который пошагово восстанавливает всю картину происходившего в расстрельной комнате дома Ипатьева, где была убита царская семья.

"Полностью был установлен факт, что вся семья, то есть Николай Второй, Александра Федоровна, четыре их великих княжны - Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, и цесаревич Алексей, а также Боткин, Демидова, Харитонов и Трупп были расстреляны в этом доме одномоментно, в один и тот же день", - подчеркнула Молодцова.

Расследование убийства царской семьи

В 1979 году под Екатеринбургом, в районе Старой Коптяковской дороги, - так называемом Поросенковом логу, - было обнаружено место предполагаемого захоронения останков царской семьи, однако тогда этот факт не стал достоянием общественности. Официальное вскрытие могилы было проведено только в 1991 году, внутри обнаружили останки девяти человек, а в 1993 году Генпрокуратура РФ возбудила дело о гибели семьи Романовых.

По мнению следствия, найденные останки принадлежали членам царской семьи - Николаю II, его супруге Александре Федоровне, трем их дочерям - Ольге, Татьяне, Анастасии, доктору Евгению Боткину и трем слугам - Анне Демидовой, Алоизию Труппу и Ивану Харитонову. Фрагменты костей, предположительно, цесаревича Алексея и четвертой дочери - великой княжны Марии обнаружили лишь в 2007 году, при проведении археологических раскопок к югу от места первого захоронения.

Следствие, проведенное в 1990-х годах, пришло к выводу о подлинности "екатеринбургских останков", и в 1998 году они были захоронены в усыпальнице Романовых в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. Однако Русская православная церковь тогда не признала результаты расследования, поскольку не получила ответов на ряд вопросов, осталась без удовлетворения и ее просьба о проведении дополнительных экспертиз. В 2000 г. Николай II и члены царской семьи были причислены Церковью к лику святых в чине страстотерпцев.

В сентябре 2015 года СК РФ возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. Была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. В рамках уголовного дела был назначен ряд новых экспертиз, основные из них - историко-архивная, антропологическая, судебно-медицинская и генетическая. Исследования проводились в том числе и за рубежом. К настоящему времени Следственный комитет выпустил три тома материалов, собранных в ходе расследования. В СК отмечали, что у следствия не осталось сомнений касательно версии смерти царской семьи и принадлежности обнаруженных под Екатеринбургом останков.

Новое расследование велось во взаимодействии с представителями Русской церкви, которая создала собственную комиссию по изучению результатов экспертиз. В РПЦ неоднократно заявляли, что последнее слово в вопросе признания Церковью подлинности "екатеринбургских останков" остается за Архиерейским собором, который, предположительно, состоится в мае этого года. Глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион ранее подчеркнул, что, по его мнению, "ничто сегодня не мешает признанию подлинности "екатеринбургских останков".