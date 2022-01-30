Вильфанд заявил, что в ближайшие два дня столичный регион ожидает "праздничная погода"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Температурный фон в Москве и Подмосковье 31 января и 1 февраля будет климатически соответствовать погоде в Международный женский день 8 марта. Воздух днем будет прогреваться до двух градусов мороза - одного градуса тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"31 января и 1 февраля будет очень теплая погода. В эти дни температура будет такая же, как в Международный женский день по климату. Днем прогнозируется от ноля до минус двух градусов в Москве, по области - до плюс одного градуса", - сказал он.

По словам Вильфанда, такой температурный фон на 8-10 градусов выше климатической нормы.