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Вильфанд заявил, что в ближайшие два дня столичный регион ожидает "праздничная погода"

Днем в столице прогнозируется от ноля до минус двух градусов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Температурный фон в Москве и Подмосковье 31 января и 1 февраля будет климатически соответствовать погоде в Международный женский день 8 марта. Воздух днем будет прогреваться до двух градусов мороза - одного градуса тепла, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"31 января и 1 февраля будет очень теплая погода. В эти дни температура будет такая же, как в Международный женский день по климату. Днем прогнозируется от ноля до минус двух градусов в Москве, по области - до плюс одного градуса", - сказал он.

По словам Вильфанда, такой температурный фон на 8-10 градусов выше климатической нормы.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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