СМИ: въезд в США через канадскую провинцию Альберта заблокирован грузовиками

ОТТАВА, 30 января. /ТАСС/. Грузовики заблокировали дорогу, соединяющую западную провинцию Канады Альберта с североамериканским штатом Монтана. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CBC.

По его данным, дорога заблокирована с субботы, при этом из США в Канаду автомобили также проехать не могут. На шоссе образовалась многокилометровая пробка. Телеканал указывает, что это связано с протестной акцией дальнобойщиков, которая 29 января началась в Оттаве.

Актив дальнобойщиков предложил сформировать "Конвой за свободу - 2022" в середине января на фоне начала требования паспортов вакцинации у водителей большегрузных автомобилей, пересекающих границу с США. 23 января в сторону Оттавы выехала из тихоокеанской провинции Британская Колумбия первая колонна грузовиков. По мере продвижения дальнобойщиков на восток к ним присоединялись их коллеги из других регионов и сторонники на личных автомобилях. Для помощи участникам автопробега организован специальный фонд, в котором уже $8 млн.

Масштабная акция в столице страны началась 29 января. Полиция Оттавы по-прежнему не сообщает о количестве участников демонстрации в первый день. Днем в субботу, судя по заполненности людьми улиц в центре города, численность протестующих была сопоставима по численности с празднованием Дня Канады, когда в центре канадской столицы собираются до 50 тыс. человек. В воскресенье, по данным правоохранительных органов, в центре города могут собраться не менее 10 тыс. протестующих.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо вместе с семьей в субботу вечером по соображениям безопасности покинул свою столичную резиденцию.