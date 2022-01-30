Движение "Талибан" заявило, что занятия в вузах Афганистана возобновятся 2 февраля

КАИР, 30 января. /ТАСС/. Занятия в вузах в нескольких провинциях Афганистана возобновятся 2 февраля. Об этом заявил в воскресенье назначенный захватившим власть в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) глава министерства высшего образования во временном кабмине Абдул Баки Хаккани в видеообращении, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

"Занятия во всех высших учебных заведениях в провинциях с жарким климатом возобновятся с 13-го числа месяца дальва (2 февраля по григорианскому календарю - прим. ТАСС). В провинциях с холодными климатом занятия начнутся с 7-го числа месяца хут (26 февраля по григорианскому календарю - прим. ТАСС)", - указал представитель радикалов, не уточнив при этом, будут ли допущены к занятиям девушки.

"На переходный период всем будет отведено три недели, после чего в каждом вузе пройдут экзамены, а уже затем начнется новый семестр", - добавил Хаккани.

Провинциями с жарким климатом в Афганистане считаются Нангархар, Кандагар, Нимроз, Гильменд, Хост, Пактия, Пактика и Лагман.

Занятия в афганских вузах и школах были приостановлены в конце августа прошлого года после захвата власти в стране талибами. Младшие школы возобновили свою работу 19 сентября, однако к занятиям были допущены только мальчики и преподаватели-мужчины. Позднее радикалы пояснили, что девочки и девушки будут допущены к учебному процессу только после того, как в школах и вузах закончится подготовительная работа по разделению классов и помещений и распределению преподавателей.