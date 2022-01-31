На Украине будут отстранять от работы невакцинированных коммунальщиков

КИЕВ, 31 января. /ТАСС/. Работники органов местного самоуправления и коммунальных служб на Украине, не сделавшие прививку от коронавируса, с понедельника будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. С 31 января вступает в силу приказ Минздрава, который расширил перечень организаций, чьи сотрудники подлежат обязательной вакцинации против COVID-19.

"Обязательной вакцинации подлежат работники органов местного самоуправления, учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности, коммунальных предприятий, учреждений и организаций", - отмечается в приказе.

В министерстве предупредили, что работники этих учреждений, которые не получат как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Это требование не касается людей, имеющих абсолютные противопоказания к прививкам от ковида и медицинское заключение в подтверждение этого.

На Украине ранее введена обязательная вакцинация для представителей ряда профессий. В частности, в список попали сотрудники органов центральной исполнительной власти, представители организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных заведений, а также работники предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Кроме того, вакцинироваться обязали работников сферы образования и чиновников местных органов власти.

Всего с начала эпидемии на Украине подтвердили свыше 4 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 100 125 пациентов с COVID-19, выздоровели более 3,6 млн человек. С начала кампании по вакцинации в стране привили 15,3 млн человек, полностью иммунизированы 14,6 млн украинцев, ревакцинацию прошли более 330 тыс. человек. Население Украины, по данным Госстата, по состоянию на 1 декабря 2021 года составляет 41,2 млн человек.

Ждать улучшения эпидситуации не стоит

Очередная волна эпидемии на Украине началась раньше прогнозируемых сроков. Сейчас количество новых инфицированных удваивается еженедельно. Новый максимум по количеству заразившихся коронавирусом зафиксирован 29 января, когда за сутки было выявлено более 37,3 тыс. инфицированных. Антирекорды фиксировались три дня подряд. В пятницу Минздрав сообщил, что число заразившихся составило 34 408, днем ранее - 32 393. В воскресенье наметился спад - 24,5 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции, что обычно происходит в выходные дни, когда не работают поликлиники. Ученые Национальной академии наук Украины (НАНУ) прогнозируют, что в ближайшие недели ждать улучшения эпидситуации не стоит. Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что в феврале ожидают до 60 тыс. новых случаев коронавируса ежедневно. Новый омикрон-штамм обнаружен уже в 17 областях страны, с начала года значительно увеличилось количество больных ковидом детей. Эпицентром заболеваемости в настоящее время являются западные регионы страны.

По данным Минздрава, сейчас в красной зоне карантина находятся две области: Ивано-Франковская и Ровенская. В оранжевую зону отнесли 16 областей. В желтой зоне находятся 6 областей и город Киев. Оранжевый уровень эпидемической опасности является сигнальным о приближении региона к красной зоне. Он определяется автоматически, когда будет наблюдаться превышение хотя бы одного из следующих показателей: загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%, количество госпитализаций с коронавирусом или подозрением за семь дней на 100 тыс. населения свыше 60, коэффициент выявленных случаев ПЦР или экспресс-тестов на антиген более 20%, рост числа госпитализаций за семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом более чем на 50%.

Красный уровень устанавливается на территории региона при наличии в течение трех дней подряд двух и более следующих признаков: загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 - более 65%; количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения - более 60; коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 - более 20%; уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом - более 50%.