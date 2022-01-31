Опрос: словаки возлагают ответственность за напряженность вокруг Украины на США и НАТО

ПРАГА, 31 января. /ТАСС/. Жители Словакии возлагают ответственность за эскалацию напряженности на российско-украинской границе и в Прибалтике на США и НАТО. Об этом свидетельствуют итоги опроса населения республики, о которых сообщил в воскресенье вечером братиславский телеканал Markíza .

Не так много поводов для оптимизма.

Не так много поводов для оптимизма. Первая реакция РФ на ответы по гарантиям безопасности

На вопрос, кто несет ответственность за нагнетание напряженности на российско-украинской границе и в Прибалтике - Россия или США с НАТО, 44,1% опрошенных словаков ответили, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс. РФ считают виновной в ухудшении международной ситуации значительно меньшее число респондентов - 34,7%.

В опросе приняли участие 1 017 респондентов, представляющие все слои и возрастные категории словацкого общества. Социологическое исследование проводилось с 19 по 26 января.