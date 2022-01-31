{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Опрос: словаки возлагают ответственность за напряженность вокруг Украины на США и НАТО

Россию считают виновной в ухудшении международной ситуации 34,7% респондентов, свидетельствуют итоги опроса населения республики

ПРАГА, 31 января. /ТАСС/. Жители Словакии возлагают ответственность за эскалацию напряженности на российско-украинской границе и в Прибалтике на США и НАТО. Об этом свидетельствуют итоги опроса населения республики, о которых сообщил в воскресенье вечером братиславский телеканал Markíza.

На эту тему
Не так много поводов для оптимизма. Первая реакция РФ на ответы по гарантиям безопасности
Не так много поводов для оптимизма.

На вопрос, кто несет ответственность за нагнетание напряженности на российско-украинской границе и в Прибалтике - Россия или США с НАТО, 44,1% опрошенных словаков ответили, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс. РФ считают виновной в ухудшении международной ситуации значительно меньшее число респондентов - 34,7%.

В опросе приняли участие 1 017 респондентов, представляющие все слои и возрастные категории словацкого общества. Социологическое исследование проводилось с 19 по 26 января.

Теги
УкраинаСШАСловакияРоссия
Пандемия COVID-19
На Украине будут отстранять от работы невакцинированных коммунальщиков
В Минздраве предупредили, что работники, которые не получат как минимум одну дозу вакцины от до 31 января, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы
Читать полностью