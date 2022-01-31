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Пандемия COVID-19

Эксперты: "омикрон" вызывает более легкую пневмонию, чем дельта-штамм

Специалисты исследовательского центра научной медицины при Токийском университете провели исследования на хомячках

ТОКИО, 31 января. /ТАСС/. Омикрон-штамм нового коронавируса вызывает значительно более легкую пневмонию, чем штамм "дельта". К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра научной медицины при Токийском университете, сообщил в понедельник телеканал NHK.

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Отмечается, что специалисты провели исследования на хомячках и установили, что степень поражения легких при заражении штаммом "омикрон" значительно ниже, чем при заражении дельта-штаммом. В то же время даже в случае с омикрон-штаммом в рамках исследования были зафиксированы летальные случаи среди хомячков.

Японские специалисты подчеркивают, что не стоит снижать бдительность из-за того, что омикрон-штамм вызывает более легкую форму пневмонии, поскольку пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями все равно находятся в группе повышенного риска.

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ЯпонияПандемия COVID-19
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