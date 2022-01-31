Эксперты: "омикрон" вызывает более легкую пневмонию, чем дельта-штамм

ТОКИО, 31 января. /ТАСС/. Омикрон-штамм нового коронавируса вызывает значительно более легкую пневмонию, чем штамм "дельта". К такому выводу пришли специалисты исследовательского центра научной медицины при Токийском университете, сообщил в понедельник телеканал NHK .

Отмечается, что специалисты провели исследования на хомячках и установили, что степень поражения легких при заражении штаммом "омикрон" значительно ниже, чем при заражении дельта-штаммом. В то же время даже в случае с омикрон-штаммом в рамках исследования были зафиксированы летальные случаи среди хомячков.

Японские специалисты подчеркивают, что не стоит снижать бдительность из-за того, что омикрон-штамм вызывает более легкую форму пневмонии, поскольку пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями все равно находятся в группе повышенного риска.