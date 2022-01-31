Spotify будет отмечать подкасты с обсуждением COVID-19

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Аудиостриминговый сервис Spotify ("Спотифай") добавит специальные пометки к выпускам подкастов, в которых обсуждается тема коронавируса. Об этом говорится в заявлении сооснователя сервиса Дэниэла Эка, размещенном на сайте компании в воскресенье.

"Мы работаем над добавлением пометки к каждому выпуску подкастов, которые содержат обсуждение коронавируса. Это предупреждение направит пользователей на наш портал, посвященный коронавирусу, - ресурсу, который предоставляет легкий доступ к фактам, основанным на данных, актуальной информации, которой делятся ученые, врачи, академики и органы общественного здравоохранения по всему миру", - указано в сообщении.

Уточняется, что обновление в ближайшие дни будет доступно во всех странах, где пользуются Spotify. "Насколько нам известно, пометка о содержании на крупной платформе с подкастами станет первой в своем роде", - написал Эк.

В открытом письме к Spotify от 31 декабря 2021 года сообщество из ученых, медицинских работников, профессоров и научных публицистов призвало компанию принять меры по борьбе с дезинформацией на платформе. "С учетом порядка 11 млн слушателей каждого выпуска, JRE (The Joe Rogan Experience, "Джо Роган экспириенс" - прим. ТАСС) является крупнейшим в мире подкастом и обладает огромным влиянием, - говорится в обращении. - На протяжении всей пандемии коронавируса [ведущий JRE] Джо Роган неоднократно распространял вводящие в заблуждение и ложные утверждения в своем подкасте, вызывая недоверие к науке и медицине".

Сервис Spotify был запущен в 2008 году, в России работает с лета 2020 года. На сегодняшний день Spotify насчитывает более 381 млн пользователей, включая 172 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.