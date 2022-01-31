Telegraph: британские власти откажутся вводить обязательную вакцинацию для медработников

ЛОНДОН, 31 января. /ТАСС/. Правительство Великобритании не станет обязывать медицинских работников делать прививку от коронавируса в связи с опасениями о том, что подобный шаг может привести к кадровому дефициту в отрасли. Об этом в понедельник сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По их данным, в ближайшие часы глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид проведет встречу со своими коллегами, на которой будет утверждено решение об отказе от обязательной вакцинации. Издание подчеркнуло, что британские власти были вынуждены отойти от первоначальных планов из-за возможного возникновения кризисной ситуации в медицинской сфере. В настоящий момент около 80 тыс. сотрудников Национальной службы здравоохранения до сих пор не сделали две прививки от коронавируса: их увольнение, согласно газете, могло бы серьезно сказаться на реализующейся в стране кампании по бустерной вакцинации. При этом, согласно статистике службы, около 85% медработников прошли полный курс вакцинации.

Ожидается, что официально о новых правилах правительство Великобритании объявит в начале текущей недели. Требование об обязательной вакцинации, на котором настаивал бывший глава Минздрава Мэтт Хэнкок, должно было вступить в силу с апреля. Предполагалось, что к 3 февраля все желающие сотрудники службы здравоохранения получат первую дозу вакцины, чтобы успеть привиться двумя дозами к установленному сроку.

В ноябре прошлого года аналогичное требование начало действовать для работников домов престарелых. В итоге, по оценкам газеты, около 40 тыс. непривитых сотрудников были уволены за отказ проходить вакцинацию. В свете пересмотра ковидных правил им будет позволено вернуться к исполнению профессиональных обязанностей. По словам правительственного источника, власти пошли на отмену требования о вакцинации по причине того, что в случае "заражения доминирующим в стране омикрон-штаммом коронавируса инфицированный легче переносит заболевание, нежели при дельта-штамме".