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"Дальневосточный гектар"

Трутнев обвинил чиновников в Приморье в задержке с заявками по "дальневосточным гектарам"

Полпред президента в ДФО поручил главному федеральному инспектору по региону Сергею Грызыхину разобраться в каждом случае задержки срока рассмотрения заявки на получение гектара в собственность

ВЛАДИВОСТОК, 31 января. /ТАСС/. Муниципальные чиновники в Приморском крае задерживают рассмотрение заявок на получение в собственность "дальневосточного гектара", а потом отказывают гражданам из-за превышения срока рассмотрения. Такую проблему во время совещания по итогам социально-экономического развития Приморского края в 2021 году озвучил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Останавливаясь на процедуре получения "дальневосточного гектара", Приморье нас немножечко удивило. На горячую линию министерства [по развитию Дальнего Востока и Арктики] пришла информация о том, что, скажем так, в некоторых муниципалитетах муниципальные служащие умудряются искусственно сдерживать рассмотрение заявок о получении гектара в собственность - там 11 месяцев. Алексей Олегович [Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики,] мне сказал, есть случаи, когда на 11 месяцев задержано рассмотрение заявления. А потом, пользуясь тем, что сроки рассмотрения уже переходят установленную законом планку в пять лет, просто изымают этот участок. Такие действия чиновников дискредитируют сам закон, дискредитируют ту помощь, которую мы стараемся людям оказать", - сказал Трутнев.

Он попросил главного федерального инспектора по Приморскому краю Сергея Грызыхина провести разбор каждого такого случая, вплоть до уголовного преследования, если будет выявлен корыстный умысел. Аналогично он попросил разобраться с такими чинониками на местах и губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

"Чтобы избежать повторения таких ситуаций по другим дальневосточным субъектам Российской Федерации, во-первых, я попрошу заместителя генерального прокурора переговорить или дать соответствующее поручение во всех субъектах Российской Федерации на Дальнем Востоке. Во-вторых, мы посмотрим с Алексей Олеговичем, если есть законодательная возможность забрать функцию утверждения решения у муниципалитетов на федеральный уровень, то мы это сделаем", - заявил полпред.

"Дальневосточный гектар" - это земельный участок на Дальнем Востоке, предоставляемый гражданам РФ в безвозмездное пользование при соблюдении ряда условий. Оформить землю в собственность жители могут после 4,5 лет пользования. С 1 августа 2021 года действие программы расширено на сухопутную территорию российской Арктической зоны. Также с 1 августа участники программы, которые освоили и оформили в собственность или аренду предоставленные им земли, могут подать заявку на получение дополнительного участка площадью не более гектара.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичКожемяко, Олег НиколаевичРоссия"Дальневосточный гектар"Приморский крайДальний ВостокЧекунков, Алексей Олегович
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