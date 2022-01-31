S7 оштрафовали за отказ в перевозке пассажиров и другие правонарушения

НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Авиакомпания S7 оштрафована на 200 тыс. рублей за отказ в перевозке 28 человек и несвоевременное рассмотрение претензий пассажиров. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре в понедельник.

"Установлено, что 3 октября 2021 года в аэропорту Барнаула из-за некорректной работы систем самолета допущена задержка рейса АО "Авиакомпания "Сибирь", выполнявшего регулярный полет по маршруту Барнаул - Новосибирск. При этом вопреки требованиям законодательства 28 гражданам не оказаны услуги по их размещению в гостинице", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что перевозчиком в 2021 году также неоднократно допускались факты несвоевременного рассмотрения претензий пассажиров. В отношении авиакомпании возбуждены семь дел об административных правонарушениях по ст. 14.4 КоАП РФ ("Продажа товаров, выполнение работ либо оказание населению услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством требований"). По результатам рассмотрения дел авиакомпания оштрафована на общую сумму 200 тыс. рублей.

"Кроме того, Новосибирским транспортным прокурором организована проверка деятельности АО "Авиакомпания "Сибирь" в части предоставления дополнительных услуг пассажирам в связи с задержкой 39 рейсов и отменой восьми рейсов из международного аэропорта Краснодара по причине неблагоприятных метеоусловий в период 23 по 24 января 2022 года", - добавили в ведомстве.