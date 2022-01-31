"Известия": Роскомнадзор заблокировал более 1,6 тыс. фейков в интернете с начала 2022 года

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Роскомнадзор ограничил доступ более чем к 1,6 тыс. материалов с ложной информацией в интернете с начала 2022 года, чаще всего встречались фейки о продаже сертификатов о вакцинации, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на данные ведомства.

"Всего с начала 2022 года было удалено или заблокировано 1 617 материалов, содержавших недостоверную общественно значимую информацию", - сообщили изданию в Роскомнадзоре данные на 27 января, уточнив, что наибольшее число фейков было связано с продажей справок и сертификатов о вакцинации против коронавируса, а также со сведениями о незаконной финансовой деятельности.

В ведомстве отметили, что эти темы были наиболее популярными в числе выявленных фейков и в прошлом году. Всего в 2021 году доступ был ограничен к более чем 10,2 тыс. ресурсов с недостоверной информацией.

Ранее руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете Александр Малькевич сообщил, что с начала года резко увеличилось количество ложных сообщений о минированиях государственных объектов в крупных российских городах, большинство из них идет c Украины. Он также обратился к законодателям с просьбой увеличить ответственность граждан и интернет-ресурсов за публикацию ложных сообщений в социальных сетях.

Закон об ответственности за распространение в интернете фейковых новостей вступил в силу 29 марта 2019 года. Документ, предусматривающий блокировку недостоверных и искажающих факты новостей, дополняет перечень информации, доступ к которой может быть ограничен по требованию генерального прокурора РФ или его заместителей. Законом были введены штрафы за распространение фейковых новостей.