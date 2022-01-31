Бурятия получит около 60 млн рублей на организацию лечения пациентов с COVID-19

УЛАН-УДЭ, 31 января. /ТАСС/. Республика Бурятия дополнительно получит из федерального бюджета около 60 млн рублей на организацию работы поликлиник в связи с ухудшением эпидемической ситуации. Об этом сообщили журналистам в понедельник в региональном оперштабе.

"Бурятия получит из федерального бюджета 59 млн рублей дополнительно на поддержку поликлиник, работающих по системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Решение принято в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" и позволит сосредоточить дополнительные ресурсы на противодействие инфекции", - сообщили в оперштабе.

Ранее власти Бурятии направили из республиканского бюджета дополнительно более 70 млн рублей на бесплатные лекарства для амбулаторных больных. Это позволяет создать запас лекарственных средств, пояснили в Минздраве региона.

По данным на утро 31 января в Бурятии зарегистрировано 88 247 случаев заражения COVID-19, из них 1 579 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 1 823 пациента, занятость коечного фонда составляет 89,9%. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 21 720 человек. Всего умерли в результате ковида 2 605 человек, из них четверо за последние сутки.

В республике продолжается вакцинация от COVID-19. Первым компонентом привито 486 209 человек. Завершили вакцинацию 457 242 человека. Ревакцинацию начали 117 584 человека.