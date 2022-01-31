В Забайкалье все соцучреждения для пожилых и инвалидов закрыли для посещений

ЧИТА, 31 января. /ТАСС/. Все социальные учреждения для пожилых и инвалидов в Забайкалье с понедельника закрываются на самоизоляцию из-за роста заболеваемости ковидом, соответствующее постановление подписал губернатор края Александр Осипов. Об этом сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения Забайкалья.

"В соответствии с постановлением губернатора Забайкальского края государственные стационарные учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с 31 января закрыты на режим самоизоляции. Для сотрудников учреждений введен вахтовый режим работы по 14 календарных дней", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава Минсоцзащиты региона Евгений Казаченко, всего на самоизоляцию закрыты отделения в 21 соцучреждении. Кроме того, во всех детских центрах запрещены массовые мероприятия.

Ранее в Забайкалье четыре дня подряд обновлялся суточный максимум заразившихся коронавирусом, к воскресенью он достиг 589 случаев. По данным на 31 января, с начала пандемии врачи зарегистрировали более 102 тыс. случаев заражения, выписаны 93,4 тыс. человек, 2,3 тыс. пациентов умерли.

Из-за роста заболеваемости Минздрав края перевел все амбулаторные и стационарные службы в режим повышенной готовности. С 10 января в регионе действует проверка QR-кодов о вакцинации на входе в торговые и торгово-развлекательные центры, а также при обслуживании посетителей в непродовольственных магазинах. До 1 марта запрещены все массовые мероприятия с участием детей.