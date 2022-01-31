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Пандемия COVID-19

В Абакане учреждения дополнительного образования переведут на дистанционный формат

Ограничение начнет действовать с 1 февраля из-за ухудшения эпидобстановки

ТАСС, 31 января. Учреждения дополнительного образования Абакана в Хакасии переведут на дистанционный формат работы из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом говорится в сообщении официального Telegram-канала мэрии города.

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"Занятия в учреждениях дополнительного образования в дистанционном режиме начнутся с 1 февраля, пока сроком на семь дней. Решение о продлении дистанционной формы обучения или о возвращении на очную форму обучения будет приниматься с учетом текущей эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении. Перевод связан с большой скоростью распространения COVID-19 и ростом заболеваемости ОРВИ среди детей.

Ранее власти республики рекомендовали перевести на дистанционное обучение образовательные учреждения Абакана, Черногорска, Саяногорска, Белого Яра, Усть-Абакана и Аскиза.

По данным регионального оперативного штаба на 30 января, за сутки было зарегистрировано 490 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала года в республике зафиксировано более 4,3 тыс. случаев заболеваний, 129 человек умерло.

Теги
РоссияХакасияПандемия COVID-19
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