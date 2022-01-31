Опрос показал, сколько россиян довольны рабочими отношениями с начальством

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Рабочими отношениями с начальником довольны 52% опрошенных жителей России, а из тех, кто не удовлетворены, большинство считают своего руководителя некомпетентным. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса "Работа.ру", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился в январе 2022 года с участием более 7 тыс. респондентов.

"Больше половины опрошенных (52%) отметили, что довольны своими рабочими отношениями с начальством. Интересно отметить, что в аналогичном исследовании прошлого года 67% респондентов отметили, что довольны своим руководством", - говорится в результатах опроса.

Из тех, кто недоволен отношениями с начальством, 61% респондентов отметили, что считают руководителя некомпетентным специалистом. 54% опрошенных пожаловались, что начальство не хочет их повышать. 47% участников исследования указали, что их руководство часто может манипулировать понижением зарплаты, увеличением объемов работ, задержками после рабочего дня и даже увольнением.

41% респондентов недовольны тем, что начальство ведет себя агрессивно по отношению к подчиненным, а 39% опрошенных отметили, что им не нравятся личные качества руководителя. Четверть участников исследования сказали, что их руководитель распускает на работе сплетни. Еще 9% опрошенных недовольны звонками и сообщениями руководителей в нерабочее время.

В варианте "Другое" 17% респондентов чаще всего указывали задержки зарплат, большой объем работы не по специальности и невнимательность руководства по отношению к подчиненным.