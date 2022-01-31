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Врачи рассказали о состоянии томского подростка, выпавшего из окна школы

По словам главврача городской больницы скорой медицинской помощи Андрея Караваева, мальчик находится в тяжелом, но стабильном состоянии

ТОМСК, 31 января. /ТАСС/. Врачи томской больницы скорой медицинской помощи стабилизировали состояние 14-летнего школьника, выпавшего из окна 27 января, сообщил в понедельник главврач учреждения Андрей Караваев в официальном Telegram-канале регионального департамента здравоохранения.

"Состояние мальчика на данный момент оценивается как тяжелое, стабильное. Пациент находится в реанимационном отделении медучреждения под наблюдением медиков и получает необходимую медицинскую помощь", - отметил Караваев.

Он добавил, что подросток по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. К лечению школьника также подключились врачи Томской областной клинической больницы.

Восьмиклассник выпал из окна четвертого этажа томской школы №40. С травмами его доставили в больницу, сначала врачи оценивали состояние школьника как тяжелое, затем как крайне тяжелое. Он в реанимации. По информации СУ СК по Томской области, возбуждено уголовное дело.

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