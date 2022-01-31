Число пациентов с коронавирусом в стационарах Югры выросло на 20,5% за выходные

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 31 января. /ТАСС/. Лечение в инфекционных отделениях и ковидных госпиталях Ханты-Мансийского автономного округа проходят 1 117 пациентов, сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в Telegram-канале в понедельник.

Это на 20,5% больше по сравнению с показателями 28 января. По данным департамента, 28 января в больницах региона от коронавируса лечились 927 пациентов.

"В ковидных отделениях округа развернуты 1 619 коек, на утро сегодняшнего дня заняты 1 117", - написал Добровольский.

По его словам, при этом за неделю с 24 по 30 января число заболевших в регионе выросло в 2,4 раза по сравнению с предыдущей неделей, количество занятых коек за тот же период увеличилось на 58%, а в реанимациях лечатся 82 больных, что больше на 12%. "За неделю отмечен максимальный рост нагрузки на поликлиники, неотложные бригады, амбулаторные ковид-центры - эти подразделения работают в вечернее, ночное время, включая субботы и воскресенья", - добавил он.

По данным регионального оперативного штаба, за все время пандемии в регионе заразились коронавирусом 115,9 тыс. человек, 94,6 тыс. выздоровели, 2 167 умерли.

В округе до конца февраля с ограничениями проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запретили посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции жителей от 60 лет и с хроническими заболеваниями, ввели обязательную вакцинацию для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.