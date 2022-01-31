В Красноярском крае заболеваемость коронавирусом выросла в 2,3 раза за неделю

КРАСНОЯРСК, 31 января. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Красноярском крае за последнюю неделю выросла в 2,3 раза, говорится в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.

"В регионе продолжается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, на прошедшей неделе по сравнению с предыдущей отмечается рост в 2,3 раза", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что за последние две недели фиксируется рост заболеваний во всех возрастных группах, в том числе среди детей 7-17 лет.

В то же время в материале отмечается, что значимого роста числа госпитализированных не зафиксировали. По данным руководителя управления Дмитрия Горяева, на прошедшей неделе более чем в 50% исследованных проб выявили штамм коронавируса "омикрон".

Первый случай заражения "омикроном" в Красноярском крае выявили 17 января. Всего в регионе с начала пандемии, по данным федерального оперативного штаба, выявлено 186,3 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 1,4 тыс. за последние сутки, выздоровели 168 тыс. пациентов, умерли 9,4 тыс. человек.