Прирост заболеваемости ковидом среди детей за неделю в Новосибирской области составил 173%

НОВОСИБИРСК, 31 января. /ТАСС/. Прирост заболеваемости COVID-19 среди детей за минувшую неделю составил 173% в Новосибирской области, где впервые за два месяца зафиксировали рост случаев заражения, сообщил на оперативном совещании в правительстве региона глава управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

К концу января власти сообщили о появлении в регионе омикрон-штамма коронавируса и заявили о начале пятой волны. В связи с этим с 31 января во всех школах области объявили обязательный карантин. Кроме того, в регионе на минувшей неделе приостановили плановые диспансеризацию и медпомощь.

"По контингентам в возрастной структуре заболевших. Те мероприятия, которые проводятся на территории области, в том числе перевод на дистанцирование школьников, благоприятно скажется на развитии эпидситуации. Мы видим за прошедшую неделю значительный прирост детского населения на 173%, взрослые прирастают на 63%", - сказал Щербатов.

Как уточнил на совещании министр образования региона Сергей Федорчук, с 31 января карантинные мероприятия начали вступать в силу - на дистанционное обучение перешли ученики 5-10-х классов, первоклассников отправили на двухнедельные каникулы. Остальные ученики пока продолжают учиться очно. Число заболевших COVID-19 и ОРВИ педагогов составляет около 5% от общего количества.

О ситуации с коронавирусом в регионе

По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировали 103 234 случая коронавируса (плюс 579 за сутки), в том числе у 11 932 детей (121 за сутки). 74 777 пациентов выздоровели (плюс 442 за сутки). 24 января оперштаб сообщал о 242 случаях заражения. Глава территориального управления Роспотребнадзора Александр Щербатов сообщил о том, что в Новосибирской области впервые за два месяца зафиксировали рост случаев COVID-19.

Как сообщил в понедельник глава областного Минздрава Константин Хальзов, в регионе создано более 4 тыс. коек для лечения пациентов с коронавирусом, свободны более 40%.

В Новосибирской области ввели обязательную вакцинацию работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финансовых организаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях, в гостиницах и службах доставки. В регионе действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19, при посещении массовых мероприятий, заведений общепита и салонов красоты.