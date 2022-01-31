Филиппины снимают запрет на поездки в общественном транспорте для непривитых граждан

БАНГКОК, 31 января. /ТАСС/. Власти Филиппин приостановят запрет на поездки в общественном транспорте для не вакцинированных от коронавируса пассажиров из-за понижения с 1 февраля уровня эпидемиологической опасности в столице и других провинциях. Об этом в понедельник во время телевизионного брифинга сообщил заместитель министра внутренних дел и местного самоуправления республики Джонатан Малайя.

По его словам, инициатива, известная как "нет прививки - нет поездки", применима только в том случае, когда "показатель эпидемиологической опасности в столичном регионе находится на третьем уровне или выше". "С завтрашнего дня мы находимся на втором уровне предупреждения, [поэтому запрет на поездки непривитых в общественном транспорте] больше не может реализоваться", - пояснил он. Второй уровень эпидемиологической опасности в Маниле и семи других провинциях будет действовать с 1 по 15 февраля в связи с улучшением ситуации.

Малайя добавил, что несовершеннолетним будет разрешено выходить на улицу в соответствии с указаниями местных властей. Между тем полиция продолжит дежурить на контрольно-пропускных пунктах в других районах страны. "Продолжайте носить с собой сертификаты о вакцинации, поскольку они могут потребоваться [при проверке] на контрольно-пропускных пунктах", - уточнил чиновник.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. Общее число заразившихся в республике уже превысило 3,54 млн, выздоровели более 3,28 млн человек, умерли 53,8 тыс. пациентов. На данный момент в стране полностью вакцинированы 58,7 млн человек.