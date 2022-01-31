В Мурманской области из-за коронавируса отменяют массовые мероприятия до конца февраля

МУРМАНСК, 31 января. /ТАСС/. Власти Мурманской области из-за угрозы распространения коронавируса отменили массовые мероприятия, в том числе и уличные, до конца февраля. Об этом в понедельник сообщил губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве региона.

"Мы отменяем проведения всех массовых мероприятий, даже уличные мероприятия больше не проводятся. Такие ограничения будут действовать на февраль", - сказал Чибис. Губернатор также сообщил, что сейчас в Мурманской области преобладает омикрон-штамм. "Подтверждается 59,5% случаев "омикрона" среди сейчас заболевших", - уточнил он.

Чибис отметил, что в ближайшие недели сокращается максимальная заполняемость спортивных объектов, фитнес-центров. "Сокращаем их наполняемость до 50%. Мы вынуждены балансировать между работоспособностью малого и среднего бизнеса и работоспособностью наших медицинских учреждений. Возвращаются ранее введенные ограничения работы общепита с 2.00 до 23.00, где сохраняем заполняемость до 75%, но следим за ситуацией", - сказал глава региона.

Спортивные мероприятия запланированные на февраль пройдут без зрителей, а работодатели Заполярья обязаны перевести половину своих сотрудников (сейчас 30%) на удаленку. При этом в Мурманской области пока не планируется вводить дистанционный режим в школах, на карантин уходят отдельные классы.

За последнюю декаду января количество ежедневно регистрируемых случаев заражения коронавирусом в Мурманской области выросло в четыре раза, последние дни фиксируется более 500 случаев. Первый случай заражения омикрон-штаммом в Мурманской области зарегистрировали в конце декабря. С начала пандемии в Заполярье количество заболевших коронавирусом превысило 97 тыс., умерли более 2,9 тыс. человек.