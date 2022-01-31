Строительство нового Внуковского шоссе в Москве планируют завершить в 2022 году

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Автомобильное движение по новому Внуковскому шоссе в ТиНАО откроют в 2022 году. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

"В конце 2020 года мы достроили участок от улицы Самуила Маршака в поселке Переделкино Ближнее до Железнодорожной улицы в районе станции Внуково, что позволило организовать автобусный маршрут к платформе Мичуринец. Еще раньше был построен отрезок от станции Мичуринец до Боровского шоссе. К будущему лету планируем ввести в эксплуатацию всю трассу целиком", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина.

Автодорога проходит от транспортной развязки с Минским шоссе и линией Киевского направления Московской железной дороги до Боровского шоссе в районе станции метро "Рассказовка", а также до западной окраины поселка Переделкино, где она вновь соединяется с Боровским шоссе. Ее общая протяженность - 8,7 км.

По словам Жидкина, комплекс запланированных работ включает строительство дороги от существующего Внуковского шоссе до пересечения с Боровским, продление дублера Внуковского шоссе до границ поселка Внуково, оборудование съездов с дублера Боровского шоссе на Минское шоссе и с Минского на дублер Боровского шоссе, а также устройство прилегающей улично-дорожной сети и строительство двух подземных пешеходных переходов.

"Новая дорога соединит несколько пригородных железнодорожных станций и населенных пунктов с Солнцевской линией метрополитена. Это позволит значительно улучшить транспортную инфраструктуру в районе, в особенности пассажирское сообщение западной части ТиНАО с другими округами", - уточняется в материале.

После окончания строительства рабочие благоустроят прилегающую территорию: высадят более 500 деревьев, около 6,5 тыс. кустарников, разобьют свыше 20 тыс. кв. м газона.