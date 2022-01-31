{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Почти 31 млн нарушений ПДД выявили по камерам в Москве в 2021 году

Всего за год в столице выявили более 32,5 млн нарушений ПДД

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции Москвы в прошлом году составили 30,784 млн постановлений на водителей за нарушения правил дорожного движения, выявленные по камерам фото- и видеофиксации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

"За 2021 год мы выявили более 32,5 млн нарушений ПДД. При этом по линии автоматической фото- и видеофиксации объемы правоприменения составили 30,784 млн постановлений по делам об административных правонарушениях", - сказали в пресс-службе.

В России насчитывается почти 20 тыс. стационарных и 3,3 тыс. передвижных камер фото- и видеофиксации.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
В Крыму впервые с ноября выявили 595 случаев заражения коронавирусом за сутки
Из них 117 пациентов госпитализировали
Читать полностью