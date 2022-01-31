Число больничных коек для лечения детей с ковидом в Москве увеличат почти до 1,3 тыс.

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Корпус детской больницы им. Г. Н. Сперанского в Москве с 1 февраля перепрофилируют под лечение детей с коронавирусом, общий коечный фонд для несовершеннолетних составит почти 1,3 тыс. мест. Об этом сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сейчас в связи с распространением штамма "омикрон" существенно возросла заболеваемость детей и подростков. Более того, ежедневно мы фиксируем значительное количество госпитализаций детей с COVID-19. Поэтому впервые с начала пандемии нам потребовались дополнительные койки для этой категории пациентов. С завтрашнего дня заболевших начнет принимать коронавирусный корпус в больнице имени Г. Н. Сперанского. <...> Если необходимо, дети будут госпитализированы вместе с родителями. Таким образом, коечный фонд для лечения детей с COVID-19 составит почти 1,3 тыс. коек", - сказала она.

В ближайшее время в Москве прием детей с коронавирусом начнут два федеральных стационара - Российская детская клиническая больница и НМИЦ здоровья детей, добавила Ракова. В корпусе больницы им. Сперанского подготовлены палаты и боксы, разграничены чистые и красные зоны, на цокольном этаже оборудованы шесть санпропускников, специальные помещения для персонала и хранения средств индивидуальной защиты. Установлено оборудование и медицинская мебель для совместного пребывания детей и матерей. Отделение реанимации и интенсивной терапии оснащено всем необходимым для оказания помощи.

Остальные корпуса больницы продолжают прием пациентов для оказания экстренной хирургической помощи и по профилю "иммунология-аллергология". Кроме того, в больнице имеется 200 коек для оказания медицинской помощи детям с ОРВИ, гриппом и кишечными инфекциями.