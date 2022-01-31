Участок СВХ от Лухмановской улицы до границ с Подмосковьем готов более чем наполовину

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Строительство участка Северо-Восточной хорды (СВХ) от Лухмановской улицы в Москве до границ с Московской областью завершено более чем наполовину. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Строительство участка Северо-Восточной хорды от Лухмановской улицы до границ с Московской областью завершено более чем наполовину. <…> Идет устройство дорожного полотна и коммуникаций, строительство пешеходных переходов", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, чьи слова приводятся на сайте.

Там уточняется, что Северо-Восточная хорда свяжет юго-восток и север города, обеспечив проезд между трассой М11 "Нева" и строящейся скоростной магистралью М12 Москва - Нижний Новгород - Казань.

"Для водителей уже открыто восемь участков, осталось завершить работы еще на двух. В январе строители закончили бетонирование опор последней эстакады Северо-Восточной хорды в пределах МКАД. Эстакада протяженностью 2,4 км обеспечит движение по трем полосам в каждом направлении от Ярославского до Дмитровского шоссе. Готовность этого участка составляет 85%", - добавил Бочкарев.

Как отмечается на сайте, с открытием всех участков хорды должна снизиться транспортная нагрузка на вылетные магистрали, центр города, МКАД и Третье транспортное кольцо в восточном секторе столицы. Кроме того, хорда обеспечит транспортное обслуживание 10 реорганизуемых промзон на востоке и юго-востоке Москвы.