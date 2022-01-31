Кузнецова предложила ограничить доступ к интернету для педофилов

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова (фракция "Единая Россия") предлагает ограничить доступ к интернету для лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом она заявила в понедельник в интервью RT .

"Мы не успокоимся, пока не будет целый комплекс предложений реализован, который сейчас у нас есть. Это пожизненный административный надзор <...> Второе - недопустимо, чтобы можно было отделаться штрафом за преступления в этом направлении. Доступ к интернету - это тоже возможный инструмент для совершения преступлений [против половой неприкосновенности несовершеннолетних], поэтому надо ограничивать и полностью запрещать доступ в интернет", - сказала она.

Ранее первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил о подготовке поправок об усилении административного надзора за теми, кто отбыл наказание за педофилию.

Президент России Владимир Путин 28 января подписал закон о пожизненном лишении свободы для ранее судимых педофилов за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное впервые насилие в отношении двух и более детей.