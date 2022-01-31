{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Жителям Китая сделали свыше 3 млрд прививок от коронавируса

При этом не уточняется, сколько человек завершили процесс вакцинации

ПЕКИН, 31 января. /ТАСС/. Китайские медики во время кампании массовой вакцинации населения сделали жителям страны свыше 3 млрд прививок от коронавируса. Об этом сообщил в понедельник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Как следует из заявления на официальном сайте ведомства, по данным на 30 января, в стране было сделано 3 000 198 000 прививок от коронавируса нового типа. При этом не уточняется, сколько человек завершили процесс вакцинации.

15 января официальный представитель Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ми Фэн сообщил, что свыше 1,22 млрд жителей Китая, население которого составляет 1,41 млрд человек, полностью привиты от коронавируса.

Вакцинация приоритетных групп населения в Китае началась 15 декабря 2020 года. Ранее китайский эпидемиолог Шао Имин заявил, что для выработки коллективного иммунитета необходимо полностью привить 80-85%.

Теги
КитайПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
В Саратовской области число заболевших коронавирусом выросло в два раза за неделю
В регионе зафиксировали 989 случаев заражения за сутки
Читать полностью