Коечный фонд для пациентов с коронавирусом в Кузбассе за неделю увеличили почти на 17%

КЕМЕРОВО, 31 января. /ТАСС/. Власти Кузбасса, где за неделю суточный прирост заболеваемости коронавирусом вырос почти в 2,5 раза - до более 800 подтвержденных случаев в день, увеличили коечный фонд в ковидных госпиталях до более чем 2,1 тыс. мест. Таким образом, за неделю число мест в стационарах увеличилось почти на 17%, сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения региона.

24 января в Кузбассе впервые выяили штамм "омикрон". На тот момент для пациентов с коронавирусом было развернуто 1 827 коек, 22% из которых были свободны.

"На сегодня развернуто 2 137 коек, занято 1 746 из них [почти 82%]. Готовятся к открытию еще 120 коек", - сказали в ведомстве.

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки медучреждения готовы увеличить число коек для лечения пациентов с коронавирусом до 7 тыс. По данным на 31 января, в Кузбассе выявили 821 новый подтвержденный случай инфицирования. Всего с начала пандемии в регионе подтвердили более 95,6 тыс. случаев заболевания, 85,7 тыс. пациентов выздоровели, 1 904 человека умерли. Остальные находятся под наблюдением медиков.

На минувшей неделе власти Кузбасса ужесточили некоторые эпидемиологические ограничения. Так, все спортивные мероприятия в регионе проводятся без зрителей, отменили личные и выездные приемы граждан. Также по решению региональных властей с 1 февраля приостанавливается деятельность отделений дневного пребывания учреждений социального обслуживания населения. Работодателям предложили перевести не менее 30% сотрудников, а также всех работников в возрасте 60 лет и старше на дистанционную работу. К возможному переходу на дистанционное обучение также рекомендовали подготовиться и образовательным учреждениям в регионе.